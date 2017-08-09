Всем спорт: в Волгограде отметят День физкультурника

Праздник, включающий многочасовую разнообразную программу, развернется на нижней террасе Центральной набережной в субботу, 12 августа, с 08.00.

Главным событием станут Всероссийские массовые соревнования по стритболу (уличному баскетболу) «Оранжевый мяч-2017».

Непосредственно в стритбольном первенстве, где как всегда сможет принять участие любой желающий, будет разыграно 10 комплектов наград в пяти возрастных категориях у юношей и девушек, мужчин и женщин от 10 до 20 лет и старше.

Также частью праздника станут выступления ведущих представителей региона в художественной гимнастике, акробатике, черлидинге, спортивных танцах, восточных единоборствах и других дисциплинах.

В числе героев мы увидим медалистов и участников прошедших Сурдлимпийских Игр, призеров чемпионата планеты по водным видам спорта, а также наших земляков, отличившихся в нынешнем году на европейских и мировых первенствах по боксу, кекусинкай-каратэ, гребле, дзюдо, прыжкам в воду, самбо, пауэрлифтингу.

В этот день молодым волгоградцам вручат удостоверения и знаки мастеров спорта России — их обладателями заслуженно станут более 20 юношей и девушек нашего региона.

Разумеется, какой же День физкультурника без именитых волгоградских олимпиоников. У всех желающих будет возможность пообщаться и сфотографироваться с Ларисой Ильченко, Алексеем Петровым, Любовью Васильевой и другими титулованными земляками, которые непременно посетят субботнее мероприятие.