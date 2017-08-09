Движение транспорта по улице Тургенева Нижнего Новгорода будет затруднено до 18 августа
Зону производства работ можно будет объехать только по прилегающим улицам.
Зону производства работ можно будет объехать только по прилегающим улицам.
Движение транспорта по улице Тургенева Нижнего Новгорода будет затруднено до 18 августа.
Как сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода, движение транспорта на участке улицы Тургенева около дома № 26 будет временно прекращено с 08:00 10 августа до 17:00 18 августа.
Согласно информации, зону производства работ можно будет объехать только по прилегающим улицам.
Ранее сообщалось, что до 20 сентября будет ограничено движение на участке ул. Ульянова. При этом до 15 сентября будет перекрыт проспект Гагарина у дома № 168А.