Источник: AP 2017

Движение транспорта по улице Тургенева Нижнего Новгорода будет затруднено до 18 августа.

Как сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода, движение транспорта на участке улицы Тургенева около дома № 26 будет временно прекращено с 08:00 10 августа до 17:00 18 августа.

Согласно информации, зону производства работ можно будет объехать только по прилегающим улицам.