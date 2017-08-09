Источник: РИА "Новости"

Еще 46 дорожных объектов в шести районах Нижнего Новгорода планируется отремонтировать в 2017 году. Как сообщил замдиректора департамента благоустройства и дорожного хозяйства Роман Ухабин на встрече с активистами территориального общественного самоуправления, список объектов еще необходимо согласовать на федеральном уровне.

По словам Ухабина, формирование адресного списка дорог на нынешнее лето было начато еще осенью 2016 года. Он напомнил, что изначально в проект «Безопасные и качественные дороги» были включены только центральные дороги общегородского и районного значения с высокой интенсивностью движения, но потом программа была скорректирована.

На сегодняшний день в рамках проекта уже уложено 1,3 млн. кв. метров дорожного покрытия.