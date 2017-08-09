Новый монумент появится в Астане

Источник: Tengrinews

Об этом стало известно на расширенном заседании экспертной группы под представительством заместителя акима Астаны Ермека Аманшаева.

Также сообщается, что в столице появятся археологический городок «Бозок», карта 20 памятников историко-культурного наследия и ряд других проектов, направленных на сохранение и популяризацию духовного наследия Казахстана. О планах возведения этнокультурного монумента «Қазақ еліне мың алғыс в столице рассказал представитель корейской общины в Астане Александр Ким. По его мнению, этот культурный объект послужит благодарностью казахскому народу от представителей 24 этнокультурных объединений столицы. На встрече с докладами также выступили представители различных организаций в сфере культуры, искусства, истории и образования, в числе которых художественный руководитель Казахского государственного музыкально-драматического театра имени Куанышбаева, кинорежиссер Талгат Теменов, олимпийский чемпион Серик Сапиев, ученый-археолог Данияр Тилеугабылов, руководитель Управления по вопросам молодежной политики Асхат Оралов и другие. astana.gov.kz Ермек Аманшаев отметил важность консолидации различных представителей столичного сообщества в реализации программы Президента, поэтому столичным акиматом ведется планомерная работа и определены конкретные проекты и программы, которые будут поэтапно воплощены в столице.

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«Хочу отметить, что это уникальная программа, возрождающая культуру, искусство, духовные ценности, литературу, историю. И на сегодняшний день мы, как никогда, должны сплотиться вокруг реализации этой программы, поскольку без этих ценностей мы не достигнем целей 2030 и 2050. Я поднимаю вопрос о культуре, о нравственности и духовном наследии для будущего поколения. Если вспомнить Голливуд 30-х годов прошлого века, то видим, что только киноискусство сумело поднять дух Америки. И в данный момент, следуя опыту развитых стран, мы должны опереться не только на экономику, сельское хозяйство и другие отрасли, а также уделить основное внимание культуре, искусству и духовным ценностям», — отметил Талгат Теменов.

Олимпийский чемпион Серик Сапиев призвал молодое поколение казахстанцев активно популяризировать здоровый образ жизни, патриотизм и спорт.