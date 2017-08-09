Новый монумент появится в Астане
В рамках реализации программы «Духовная модернизация» в Астане появится монумент «Қазақ еліне мың алғыс», сообщает сайт акимата столицы.
В рамках реализации программы «Духовная модернизация» в Астане появится монумент «Қазақ еліне мың алғыс», сообщает сайт акимата столицы.
Об этом стало известно на расширенном заседании экспертной группы под представительством заместителя акима Астаны Ермека Аманшаева.
Также сообщается, что в столице появятся археологический городок «Бозок», карта 20 памятников
«Хочу отметить, что это уникальная программа, возрождающая культуру, искусство, духовные ценности, литературу, историю. И на сегодняшний день мы, как никогда, должны сплотиться вокруг реализации этой программы, поскольку без этих ценностей мы не достигнем целей 2030 и 2050. Я поднимаю вопрос о культуре, о нравственности и духовном наследии для будущего поколения. Если вспомнить Голливуд 30-х годов прошлого века, то видим, что только киноискусство сумело поднять дух Америки. И в данный момент, следуя опыту развитых стран, мы должны опереться не только на экономику, сельское хозяйство и другие отрасли, а также уделить основное внимание культуре, искусству и духовным ценностям», — отметил Талгат Теменов.
Олимпийский чемпион Серик Сапиев призвал молодое поколение казахстанцев активно популяризировать здоровый образ жизни, патриотизм и спорт.
Подводя итоги мероприятия, Ермек Аманшаев рассказал, что на сегодняшний день в столице активно работает клуб меценатов из числа порядка 60 предпринимателей, которые не только оказывают материальную и благотворительную помощь социально уязвимым слоям населения, но и активно поддерживают инициативы города, нацеленные на реализацию программы «Рухани жаңғыру».