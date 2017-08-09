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16:20 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинском зоопарке появился новый хищник

В Челябинском зоопарке появился новый зверек. Впервые посетители смогут увидеть росомаху. Он считается самым неизученным хищником во всем мире. Кроме Челябинского зоопарка, этот вид содержится еще в 8 зоопарках России.

Источник: Uralpress.ru

В Челябинск 1,5 годовалая самка росомахи по кличке Бира переехала 23 июня из Новосибирского зоопарка. Бира прошла карантинные процедуры и сейчас находится на экспозиции. Она быстро привыкла к вольеру, навела порядок в новом жилище и познакомилась с соседями — оцелотом и выдрой. Зоологи уже озадачились поиском самца для хищницы.

Росомаха выглядит как помесь медведя и соболя. Древние скандинавы, на чьей территории эти животные обитали в то время в достаточном количестве, считали, что росомахи — маленькие медведи, которые, подобно лилипутам, по каким-то неизвестным причинам просто не вырастают до обычных размеров. На самом деле росомаха никакого отношения к медведям не имеет, относится к семейству куньих. Обитает в тайге, лесотундре в Евразии и Северной Америке.

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