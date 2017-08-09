Ростовчанка заняла второе место на конкурсе «Мисс Волга-2017» и победила в одной из номинаций
Ростовчанка Арина Гладкова стала первой
Ростовчанка Арина Гладкова стала первой
Известно, что Арине Гладковой 17 лет, в этом году она окончила школу с золотой медалью и планирует продолжить обучение в одном из московских вузов.
Отметим, что на конкурс красоты «Мисс Волга-2017», финал которого прошел 5 августа в Ярославле, приехали 38 девушек из разных регионов России и ближнего зарубежья. В составе жюри были братья Чадовы, Елена Летучая и Анастасия Макеева.