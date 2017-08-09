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16:28 (мск), источник: Informburo.kz

В Алматы вводят жёлтый уровень сейсмической опасности

Сейсмологические службы на неделю переведут на режим усиленной работы.

Источник: Informburo.kz

В Институте сейсмологии Алматы завершилось заседание прогнозной комиссии, собранное после четырёхбалльного толчка ранним утром 9 августа.

«На сегодняшний день сильных толчков не ожидается. Опасаться не стоит», — сказал после заседания директор ТОО «Институт сейсмологии» Анвар Боранбаев.

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Он отметил, что существует цветовая гамма ожидания сейсмической опасности, и сейчас уровень повышают с зелёного на жёлтый, так как есть определённая доля вероятности, что в течение 7−10 дней может повториться землетрясение ощутимостью в 3−4 балла.

«Сейчас все сейсмологические технические службы, полевые станции на неделю переводим в состояние жёлтого уровня. Он предполагает постоянную фиксацию и информирование служб реагирования», — пояснил Анвар Боранбаев.

Красный уровень опасности уже подразумевает непосредственно начало землетрясения с включением сигнальных сирен.

Достоверность прогноза Института сейсмологии составляет 50−70%.

9 августа в 5:30 в Алматы произошло самое сильное за три года землетрясение ощутимостью 4 балла. Алматинцы почувствовали подземные толчки, некоторые в испуге стали выбегать на улицу.

Сейсмологи ранее сообщили, что обрабатывают 50 афтершоков после землетрясения.

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