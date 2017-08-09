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17:07 (мск), источник: Интерфакс

График временного отключения света ввели в Севастополе до середины августа

9 августа. Interfax-Russia.ru — Компания «Севастопольэнерго» обнародовала график временного отключения (ГВО) электричества в районах Севастополя, он рассчитан до 16 августа.

«При сохранении жаркой погоды в часы пикового потребления электроэнергии возможен ввод графиков временного отключения на территории Севастополя», — сообщила пресс-служба крымского управления МЧС в среду.

Персонал «Севастопольэнерго» переведен на усиленный режим работы.

ГВО составлен в объеме 15 МВт.

Свет могут отключать ежедневно, в промежутке между 20:00 и 22:30 мск.

Крымский полуостров ставит рекорды потребления электроэнергии: жители и туристы из-за 40-градусной жары активно пользуются кондиционерами и вентиляторами.

С воскресенья в Крыму энергетики вводят ГВО.

«Крымэнерго» просит крымчан и отдыхающих меньше пользоваться электроприборами с 19:00 до 23:00 мск — в часы вечернего максимума потребления света.

Аномальная жара продержится на полуострове до середины августа.

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