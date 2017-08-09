График временного отключения света ввели в Севастополе до середины августа
9 августа.
9 августа.
«При сохранении жаркой погоды в часы пикового потребления электроэнергии возможен ввод графиков временного отключения на территории Севастополя», — сообщила
Персонал «Севастопольэнерго» переведен на усиленный режим работы.
ГВО составлен в объеме 15 МВт.
Свет могут отключать ежедневно, в промежутке между 20:00 и 22:30 мск.
Крымский полуостров ставит рекорды потребления электроэнергии: жители и туристы
С воскресенья в Крыму энергетики вводят ГВО.
«Крымэнерго» просит крымчан и отдыхающих меньше пользоваться электроприборами с 19:00 до 23:00 мск — в часы вечернего максимума потребления света.
Аномальная жара продержится на полуострове до середины августа.