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17:42 (мск), источник: АиФ Калининград

По просьбе пассажиров пригородные поезда будут делать остановку в Сосновке

По просьбе пассажиров пригородные поезда с 14 августа будут делать остановку в Сосновке. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.

Ранее с такой просьбой к железнодорожникам обратились жители поселка Моховое Зеленоградского района.

«Поезда будут делать одноминутную остановку. В связи с этим, незначительно изменяется расписание поездов, курсирующих между Калининградом и Пионерским курортом через Зеленоградск», — сообщили в КЖД.

Таким образом, с 14 августа на о.п. Сосновка будут делать остановку 12 пригородных поездов.

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