По просьбе пассажиров пригородные поезда будут делать остановку в Сосновке

Ранее с такой просьбой к железнодорожникам обратились жители поселка Моховое Зеленоградского района.

«Поезда будут делать одноминутную остановку. В связи с этим, незначительно изменяется расписание поездов, курсирующих между Калининградом и Пионерским курортом через Зеленоградск», — сообщили в КЖД.