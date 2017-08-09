По просьбе пассажиров пригородные поезда будут делать остановку в Сосновке
По просьбе пассажиров пригородные поезда с 14 августа будут делать остановку в Сосновке. Об этом сообщает
По просьбе пассажиров пригородные поезда с 14 августа будут делать остановку в Сосновке. Об этом сообщает
Ранее с такой просьбой к железнодорожникам обратились жители поселка Моховое Зеленоградского района.
«Поезда будут делать одноминутную остановку. В связи с этим, незначительно изменяется расписание поездов, курсирующих между Калининградом и Пионерским курортом через Зеленоградск», — сообщили в КЖД.
Таким образом, с 14 августа на о.п. Сосновка будут делать остановку 12 пригородных поездов.