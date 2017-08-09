В Иркутской области запустили систему для борьбы с незаконными рубками леса

Источник: РИА "Новости"

«В целях борьбы с незаконной заготовкой древесины должно быть предусмотрено распространение обязательных требований по поштучной маркировке древесины ценных пород не только при экспорте, но и при обороте на территории России. Иркутская область, одна из наиболее проблемных в области лесопользования, стала первым субъектом, где внедряется ИС «Лесрегистр», — приводятся в сообщении слова главы ведомства Сергея Донского.

Сейчас правительством региона ведется работа по приобретению идентификационных карт и их выдачи лесопользователям с августа текущего года в соответствии с лесной декларацией или договором купли-продажи лесных насаждений.