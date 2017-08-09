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17:05 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми завершается приём в первые классы школ

Свободные места остались в некоторых учебных заведениях Кировского и Индустриального районов.

Источник: Аргументы и факты

Приём в первые классы общеобразовательных школ Перми завершается. У родителей ещё есть возможность подать заявление. Как рассказали в администрации Перми, свободные места для первоклассников остались в отдельных школах Кировского и Индустриального районов.

Больше всего ребят — 300 человек — приняли в этом году в начальную школу «Мультипарк» Дзержинского района. Более 200 первоклассников будут учиться в школах № 44 и № 59 этого же района. В Индустриальном районе более 200 ребят поступят в лицей № 8 и школу «Петролеум+», в Свердловском — в школу № 82, в Кировском — в школы № 19 и № 64.

Заявление о приёме в выбранное учебное заведение родители могут подать до 1 сентября. Всю необходимую информацию можно посмотреть на сайтах образовательных учреждений.

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