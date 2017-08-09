Арабская авиакомпания ввела дресс-код для пассажиров
Флагманская авиакомпания Саудовской Аравии объявила о введении
Флагманская авиакомпания Саудовской Аравии объявила о введении
Путешественникам запретили появляться на бортах лайнеров Saudia Airlines в одежде, которая может вызвать дискомфорт или оскорбить их попутчиков.
Как отмечает BBC News, Saudia Airlines оставляет за собой право отказывать в перелете и снимать с рейсов туристов, не соблюдающих
Ряд пользователей Twitter негативно отреагировали на данные меры. Один микроблогер задался вопросом, как Саудовская Аравия может одновременно привлекать в страну зарубежных гостей и при этом указывать, как им следует одеваться.
Другой пользователь поинтересовался, будет ли такой же
В Саудовской Аравии женщины обязаны носить хиджаб. За соблюдением этого правила следит религиозная полиция.