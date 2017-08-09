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17:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Арабская авиакомпания ввела дресс-код для пассажиров

Флагманская авиакомпания Саудовской Аравии объявила о введении дресс-кода для пассажиров. Новые правила опубликованы на сайте перевозчика.

Источник: Reuters

Путешественникам запретили появляться на бортах лайнеров Saudia Airlines в одежде, которая может вызвать дискомфорт или оскорбить их попутчиков.

Женщины должны носить наряды, закрывающие руки и ноги. Кроме того, их одежда не должна быть слишком прозрачной или обтягивающей. Пассажирам мужского пола нельзя надевать шорты.
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Как отмечает BBC News, Saudia Airlines оставляет за собой право отказывать в перелете и снимать с рейсов туристов, не соблюдающих дресс-код.

Ряд пользователей Twitter негативно отреагировали на данные меры. Один микроблогер задался вопросом, как Саудовская Аравия может одновременно привлекать в страну зарубежных гостей и при этом указывать, как им следует одеваться.

Другой пользователь поинтересовался, будет ли такой же дресс-код введен для бортпроводниц. «Стюардессам придется ходить в абайе (традиционное арабское женское платье — прим. “Ленты.ру”)?» — написал он.

В Саудовской Аравии женщины обязаны носить хиджаб. За соблюдением этого правила следит религиозная полиция.

Комментарии
2
Павел Элкариэль
Ну и не надо летать такими авиакомпаниями!
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Сергей Гусев
Ну и пошлют туристы эту "Аравию" на свете ещё очень много курортов.
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