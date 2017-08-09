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18:03 (мск), источник: Новости Воронежа

Прокуратуру просят проверить стройку офисного здания в центре Воронежа

Дом на улице Пушкинская, 14а впихнули между двумя памятниками ахитектуры.

В самом центре Воронежа развернулась стройка. Новое офисное здание начали возводить по адресу улица Пушкинская, 14а.

Котлован начали рыть прямо рядом с историческими зданиями. По данным ОНФ, место, где возводится офисный центр, до 2013 года было охранной зоной памятников архитектуры. С одной стороны от него «Дом Михайлова» (Пушкинская, 14), а с другой «Училищный дом» (Пушкинская, 16). Позже департамент культуры сократил охраняемую территорию. А мэрия в 2017 году разрешила на этом месте строительство.

Но сообщается, что администрация обязала застройщика предварительно провести археологические расковки. Строители обратились на кафедру археологии ВГУ. Там им описали всю последовательность действий. Они требуют достаточного времени — открытый лист на работы Росохранкультура выдает через 30−40 дней после обращения.

Но общественники утверждают, что застройщик не стал ждать — уже вырыт четырехметровый котлован. Верхний культурный слой, который мог содержать артефакты, уже подняли. Эксперты ОНФ поясняют, что на протяжении 10 дней здесь проводили археологические раскопки, но в управление по охране культурного наследия никто о раскопках не передавал. А в начале августа приехали экскаваторы и началась стройка.

Активисты готовят обращения в прокуратуру и Институт археолоогии РАН, чтобы ведомства обратили внимание на строительство.

«На наш взгляд, застройщик, для того чтобы ускорить процесс, решил провести раскопки еще до получения открытого листа, — заявил активист ОНФ, историк Александр Никитин. — А когда лист получат, то отчитаются, что археологические исследования проведены позже. В таком случае сомнительны действия специалиста, который проводил эти исследования».

Активисты ОНФ сейчас готовят обращения в прокуратуру и Институт археолоогии РАН, чтобы ведомства обратили внимание на строительство на территории объектов культурного наследия.

Отметим, что стройка сейчас огорожена зеленым забором. Над ним разместили изображения будущего офисного здания. Видно, что это будет трехтажное здание. Закончить стройку должны 30 инваря 2018 года.

Указано, что генподрядчик ООО «Воронежбетон». Эта компания зарегистрирована в 2006 году, занимается она деятельностью в области архитектуры. По неподтвержденным данным, «Воронежбетон» подконтролен местному бизнесмену и меценату Владимиру Бубнову.

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