Цены на овощи в Нижегородской области с 1 по 7 августа снизились на 9−11%
По данным Нижегородстата, падение цен в регионе наблюдалось на ряд продуктов питания, в частности, на куриные яйца и сахарный песок.
По данным Нижегородстата, падение цен в регионе наблюдалось на ряд продуктов питания, в частности, на куриные яйца и сахарный песок.
Наиболее заметной группой подешевевших продуктов стали белокочанная капуста, картофель, морковь, репчатый лук, здесь за неделю снижение цен составило от 9 до 11%.
Статистика зафиксировала также рост цен за указанный период в диапазоне 1% на говядину, сливочное масло и мороженую рыбу.
Прежде сообщалось, что цена на белокочанную капусту в Нижегородской области с 24 по 31 июля уменьшилась на 26%. На 11% подешевел картофель, на 9% — морковь, на 5,8% — репчатый лук, на 3% — яблоки.
Ранее Росстат подсчитал, что продукты питания в Нижегородской области стоят на 8% дешевле, чем в среднем по России. Так, стоимость условного набора продуктов из 33 наименований в регионе составила 3 454 рубля 34 копейки. При этом в среднем по стране такой набор стоил 3 745 рублей 11 копеек.
Напомним также, что губернатор Валерий Шанцев в начале 2015 года дал поручение организовать круглогодичную работу ярмарок выходного дня в Нижегородской области, так как такие ярмарки призваны методом конкуренции снизить общий уровень цен на продукты питания в регионе.