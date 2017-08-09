Цены на овощи в Нижегородской области с 1 по 7 августа снизились на 9−11%

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Наиболее заметной группой подешевевших продуктов стали белокочанная капуста, картофель, морковь, репчатый лук, здесь за неделю снижение цен составило от 9 до 11%.

Статистика зафиксировала также рост цен за указанный период в диапазоне 1% на говядину, сливочное масло и мороженую рыбу.

Прежде сообщалось, что цена на белокочанную капусту в Нижегородской области с 24 по 31 июля уменьшилась на 26%. На 11% подешевел картофель, на 9% — морковь, на 5,8% — репчатый лук, на 3% — яблоки.

Ранее Росстат подсчитал, что продукты питания в Нижегородской области стоят на 8% дешевле, чем в среднем по России. Так, стоимость условного набора продуктов из 33 наименований в регионе составила 3 454 рубля 34 копейки. При этом в среднем по стране такой набор стоил 3 745 рублей 11 копеек.