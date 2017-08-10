Проект строительства автодороги «Неклюдово-Золотово» может рассчитывать на федеральное софинансирование

Согласно информации, начало новой трассы будет находиться на существующей дороге Нижний Новгород-Шахунья-Киров перед поселком Неклюдово. Она будет пересекать строящуюся автомобильную дорогу и железнодорожные пути в разных уровнях, после чего проследует в сторону деревни Золотово, где будет примыкать в одном уровне к существующей автодороге Нижний Новгород-Шахунья-Киров. Предполагаемая длина участка строительства порядка 4 км с устройством путепроводов и дополнительного съезда для обеспечения транспортной связью поселков Толоконцево и Неклюдово.