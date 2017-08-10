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09:10 (мск), источник: НТА-Приволжье

Проект строительства автодороги «Неклюдово-Золотово» может рассчитывать на федеральное софинансирование

Как заявил в ходе визита в Нижегородскую область министра транспорта РФ Максима Соколова, проект автодороги с путепроводами «Неклюдово-Золотово» может претендовать на федеральное софинансирование.

Источник: РИА "Новости"

По словам губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, строительство начнется уже в 2018 году.

Согласно информации, начало новой трассы будет находиться на существующей дороге Нижний Новгород-Шахунья-Киров перед поселком Неклюдово. Она будет пересекать строящуюся автомобильную дорогу и железнодорожные пути в разных уровнях, после чего проследует в сторону деревни Золотово, где будет примыкать в одном уровне к существующей автодороге Нижний Новгород-Шахунья-Киров. Предполагаемая длина участка строительства порядка 4 км с устройством путепроводов и дополнительного съезда для обеспечения транспортной связью поселков Толоконцево и Неклюдово.

Ранее сообщалось, что конкурсы на право строительства автодороги Неклюдово — Золотово в Нижегородской области будут объявлены до конца 2017 года.

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