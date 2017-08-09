Летающий таракан помешал подготовке к прямому эфиру в США

Репортер Мэри Бет Макдэйд (Mary Beth McDade) стояла перед включенной камерой с микрофоном и блокнотом в руках, когда на ее грудь село насекомое. Она принялась судорожно смахивать его с себя, и ей на помощь пришел оператор.

После того как ведущая избавилась от таракана, она еще некоторое время нервно смеялась и повторяла «О боже мой».