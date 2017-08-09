В Самаре обновляют фасады домов, расположенных на гостевых маршрутах
В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу Фонд капитального ремонта отвечает за ремонт крыш и фасадов зданий, расположенных на гостевых маршрутах.
В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу Фонд капитального ремонта отвечает за ремонт крыш и фасадов зданий, расположенных на гостевых маршрутах.
Как рассказал заместитель руководителя службы заказчика НКО «Региональный оператор Самарской области “Фонд капитального ремонта” Вячеслав Горбунов, сюда относятся дома на улице
Если в прошлом году в рамках подготовки к ЧМ был отремонтирован 81 дом, то в 2017-м запланировано привести в порядок свыше 200 домов. Сейчас в работе находятся 164 дома, которые не являются объектами культурного наследия. До середины августа подрядные организации приступят к работе еще по 25 домам.
«Мы запустили интерактивную карту на официальном сайте Фонда капремонта, — говорит Вячеслав Горбунов. — На ней отображаются все сведения о домах, где производятся работы в рамках подготовки к чемпионату мира. Любой житель губернии может зайти на сайт и посмотреть ход выполнения работ на любом доме. В информации отображены данные о подрядной организации, сроки выполнения работ, а также фото, по которым можно отследить процесс выполнения ремонта».