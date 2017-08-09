В Самаре обновляют фасады домов, расположенных на гостевых маршрутах

Источник: РИА "Новости"

Как рассказал заместитель руководителя службы заказчика НКО «Региональный оператор Самарской области “Фонд капитального ремонта” Вячеслав Горбунов, сюда относятся дома на улице Ново-Садовая, Волжский проспект, Красноглинское шоссе, Московское шоссе и в исторической части города».

Если в прошлом году в рамках подготовки к ЧМ был отремонтирован 81 дом, то в 2017-м запланировано привести в порядок свыше 200 домов. Сейчас в работе находятся 164 дома, которые не являются объектами культурного наследия. До середины августа подрядные организации приступят к работе еще по 25 домам.