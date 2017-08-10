Работа общественного транспорта вызывает недовольство многих нижегородцев

Транспортная проблема продолжает волновать нижегородцев. За два часа работы горячей телефонной линии, в редакцию программы «Вести-Приволжье» поступило больше 30-ти звонков. Лидирует- Автозаводский район. В связи с последними транспортными изменениями фактически отрезаны от остального города жители Южного шоссе. На втором месте — Мещера и Сормовский район.



Жители просят вернуть отмененные маршруты — в частности, 19. А вот в Ленинском районе и Щербинках жалуются на долгое ожидание — как минимум по полчаса на остановках. Жители утверждают — не приходит ни муниципальный, ни частный транспорт.