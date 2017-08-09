Неустойчивая погода ожидается 10 августа в Казахстане

В Костанайской, Акмолинской областях ожидается местами усиление ветра 15−20 м/с, возможен град, шквал, ночью и утром местами туман.
В Жамбылской, Западно-Казахстанской, днем в Актюбинской областях местами ожидается ветер 15−20 м/с.
В Атырауской, Павлодарской, днем в Восточно-Казахстанской областях ожидается местами ветер 15−20 м/с, шквал.
В Мангистауской области местами ожидается ветер 15−20 м/с, град.
В Кызылординской, днем в Южно-Казахстанской областях ожидается местами град, шквал, ветер 15−20, порывы 23−28 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей.
В Северо-Казахстанской области местами усилится ветер 15−20, порывы 23 м/с, ночью и утром местами ожидается туман, град.
В Карагандинской области ожидается местами град, шквал, ветер 15−20 м/с.
Днем в Алматинской, Мангистауской, местами в Жамбылской, Южно-Казахстанской, Карагандинской областях сохраняется сильная жара.
В Алматинской, Кызылординской, Атырауской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, местами в Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.