Неустойчивая погода ожидается 10 августа в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов ожидается неустойчивая погода, пройдут кратковременные дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, шквал, лишь на западе и юго-востоке республики сохраняется погода без осадков. Об этом сообщает Казгидромет.