Алексей Учитель выдвинет фильм «Матильда» на премию «Оскар»
Режиссер Алексей Учитель заявил, что хочет «участвовать в оскаровской гонке» вместе с картиной «Матильда» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщает агентство ТАСС.
Режиссер Алексей Учитель заявил, что хочет «участвовать в оскаровской гонке» вместе с картиной «Матильда» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщает агентство ТАСС.
Для соискания премии лента должна выйти в прокат до 1 октября. Именно поэтому фильм был выпущен в ограниченный прокат.
«Мы уже устраивали предварительные показы в Москве и Питере, в сентябре будут показы во Владивостоке. Прежде всего, подобная практика полезна перед большим прокатом, поскольку позволяет узнать мнение людей. Кроме того, ограниченный прокат позволит соблюсти все формальности, пройти квалификацию фильмов на выдвижение от России на премию «Оскар», — пояснил режиссер.
К 1 октября российский оскаровский комитет во главе с председателем Владимиром Меньшовым должен выдвинуть картину на соискание кинопремии от России. Официальная премьера «Матильды» намечена на 6 октября, показ пройдет в Мариинском театре.