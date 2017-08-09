Алексей Учитель выдвинет фильм «Матильда» на премию «Оскар»

Для соискания премии лента должна выйти в прокат до 1 октября. Именно поэтому фильм был выпущен в ограниченный прокат.

«Мы уже устраивали предварительные показы в Москве и Питере, в сентябре будут показы во Владивостоке. Прежде всего, подобная практика полезна перед большим прокатом, поскольку позволяет узнать мнение людей. Кроме того, ограниченный прокат позволит соблюсти все формальности, пройти квалификацию фильмов на выдвижение от России на премию «Оскар», — пояснил режиссер.