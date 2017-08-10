ГИБДД начала массовые проверки такси в Калининградской области
Госавтоинспекция проводит массовые проверки такси в Калининградской области. Профилактические мероприятия продлятся до 16 августа.
Госавтоинспекция проводит массовые проверки такси в Калининградской области. Профилактические мероприятия продлятся до 16 августа.
«Операция направлена на пресечение нарушений действующего законодательства при осуществлении перевозок пассажиров и багажа легковыми такси», — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в
Особое внимание сотрудники ГИБДД будут обращать внимание на цвет машин, который по закону должен быть жёлтым.
Запланирована проверка проведения предрейсового медицинского и технического контроля, а также законности нанесения цветографических схем легкового такси и установки опознавательного фонаря. Сотрудники полиции также проконтролируют техническое состояние транспортных средств и соблюдение режима труда и отдыха водителей, — добавили в ведомстве.
Госавтоинспекция призывает таксистов неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.