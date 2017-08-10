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11:56 (мск), источник: Калининград.Ru

ГИБДД начала массовые проверки такси в Калининградской области

Госавтоинспекция проводит массовые проверки такси в Калининградской области. Профилактические мероприятия продлятся до 16 августа.

Источник: Калининград.Ru

«Операция направлена на пресечение нарушений действующего законодательства при осуществлении перевозок пассажиров и багажа легковыми такси», — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе областного правительства.

Особое внимание сотрудники ГИБДД будут обращать внимание на цвет машин, который по закону должен быть жёлтым.

Запланирована проверка проведения предрейсового медицинского и технического контроля, а также законности нанесения цветографических схем легкового такси и установки опознавательного фонаря. Сотрудники полиции также проконтролируют техническое состояние транспортных средств и соблюдение режима труда и отдыха водителей, — добавили в ведомстве.

Госавтоинспекция призывает таксистов неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

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