ГИБДД начала массовые проверки такси в Калининградской области

Источник: Калининград.Ru

«Операция направлена на пресечение нарушений действующего законодательства при осуществлении перевозок пассажиров и багажа легковыми такси», — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе областного правительства.

Особое внимание сотрудники ГИБДД будут обращать внимание на цвет машин, который по закону должен быть жёлтым.

Запланирована проверка проведения предрейсового медицинского и технического контроля, а также законности нанесения цветографических схем легкового такси и установки опознавательного фонаря. Сотрудники полиции также проконтролируют техническое состояние транспортных средств и соблюдение режима труда и отдыха водителей, — добавили в ведомстве.