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09:51 (мск), источник: Клопс.ru

Калининградцы нашли бутылку с посланием, отправленным с немецкого острова

Жители Калининграда нашли бутылку с посланием. Об этом на своей странице в Facebook сообщила врио министра-руководителя (директора) Агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области Алла Иванова.

«Смотрите, что ребёнок сегодня нашёл в бутылке, которую принесло море! Послание с острова Фемарн в Северном море», — пишет она. По её словам, письмо написала шестилетняя девочка из Германии, которая отдыхала на острове с родителями.

Послание написано на открытке. Оно было упаковано в пакет и перевязано верёвкой. Девочка указала свой адрес.

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