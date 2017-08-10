Калининградцы нашли бутылку с посланием, отправленным с немецкого острова
Жители Калининграда нашли бутылку с посланием. Об этом на своей странице в Facebook сообщила врио
Жители Калининграда нашли бутылку с посланием. Об этом на своей странице в Facebook сообщила врио
«Смотрите, что ребёнок сегодня нашёл в бутылке, которую принесло море! Послание с острова Фемарн в Северном море», — пишет она. По её словам, письмо написала шестилетняя девочка из Германии, которая отдыхала на острове с родителями.
Послание написано на открытке. Оно было упаковано в пакет и перевязано верёвкой. Девочка указала свой адрес.