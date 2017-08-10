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00:25 (мск), источник: Kazinform

Даниал Ахметов: В Берельском кургане захоронена степная амазонка

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — Берельскую Долину царей, где под руководством профессора Зейноллы Самашева продолжаются археологические раскопки кургана № 5, посетил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ» с места события.

Источник: Kazinform

Вместе с Зейноллой Самашевым он спустился на 7-метровую глубину найденного захоронения женщины древней родовой знати и внимательно изучил обнаруженные фрагменты. Как уже рассказал накануне «Казинформу» Зейнолла Самашев, захоронение сильно разграблено еще в древние века, причем, дважды. Но даже оставшиеся фрагменты золотых украшений, меховой шубы, части головного убора (наподобие саукеле) в виде фигурок животных, выполненных в сакском зверином стиле — пояс, керамическая посуда, кинжал говорят о высоком статусе женщины-воина, захороненной в 3-ем тысячелетии до нашей эры. Женщину-воина в иной мир сопровождали две лошади, украшенные богатой сбруей из золотого покрытия.

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«В склепе погребенной женщины найден кинжал, значит эта женщина-воин, — отметил Даниал Ахметов. — А значит, в древности женщины вместе с мужьями участвовали в походах. Это были женщины — воительницы, степные амазонки. Примеров тому немало. Таковой была и принцесса Томирис, которая также жила на этой территории. Неслучайно женщина из расположенного рядом другого кургана, кургана № 2, где мы в прошлом году установили стеклянный саркофаг, удостоилась такого сакрального погребения. Она вся была в золоте. И это говорит о том, что женщины того поколения имели равные права с мужчинами, обладали правом голоса в принятии важных решений. Из этого вытекает вывод о серьезных демократических устоях наших предков, живших на этой земле еще в III веке до нашей эры».

«Берель — это сакральное место! Это человеческая сокровищница, сберегавшаяся многие века. Красота этого места поражает и вдохновляет и неслучайно оно названо Долиной царей. Все увиденное здесь вызывает чувство гордости! Раньше нас считали потомками исключительно кочевников. Но находки Береля позволяют делать и другие выводы. Древние племена берельского народа вели полукочевой образ жизни. Этот вывод истекает из того, что постоянного кочующий народ не может создавать столь высокохудожественные произведения. Ведь для того, чтобы изготовить такие изделия, нужны стационарные условия. Все найденные изделия, и во втором кургане, и в этом, покрыты золотом, толщиной с папирусный лист. То есть у этих людей были поселения, жилища, мастерские, своеобразные лаборатории. Все это предстоит найти нашим археологам, — отмечает Д. Ахметов.

«Наши предки имели очень высокий уровень культуры. Уникальные технологии, которыми обладали живущие здесь люди, не имели равных во всем мире. Вот что является главным достижением. У нас великая история и нам есть, чем гордиться. И в соответствии с программой нашего Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева мы начинаем поднимать пласты своей истории. Знание истории своего народа — это шаг в будущее, это наше национальное самосознание, наша гордость и патриотизм», — резюмирует глава региона.

Там же на месте Ахметов озвучил решение, что надо возвести аналогичный, как над вторым курганом стеклянный саркофаг, но гораздо больших размеров. Кроме того, он поддержал предложение профессора З. Самашева, построить в Берельской Долине царей историко-археологический музейный комплекс.

«Средства для этого мы выделим, программу археологических изысканий продолжим дальше, продумаем вопросы инфраструктуры. В этом году мы завершим капитальный ремонт дороги по левобережью Бухтармы от Береля до Урыля. Мы построим мост к этой дороге, чтобы было удобно людям приезжать. Десятки наших туристов, тысячи школьников поедут сюда познавать историю своей страны и проникаться патриотизмом. Это будет синтез науки, познавательной деятельности и туризма».

Между тем, по завершению поездки в Берель стала известна главная археологическая новость: все основные научные выводы археологов- исследователей Берельского некрополя за последние два года профессор Зейнолла Самашев озвучит на международной конференции археологов, которая пройдет в Усть-Каменогорске 8 сентября.

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