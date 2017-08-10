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11:12 (мск), источник: Аргументы и факты

Влюбчивый трудоголик. Что погубило актера Андрея Краско?

10 августа актеру Андрею Краско исполнилось бы 60 лет.

Источник: РИА "Новости"

Свою актерскую карьеру Андрей Краско начал еще в детском саду. На одном из утренников он играл зайчика, а его первым сценическим партнером стал отец — известный питерский актер Иван Краско. Он исполнил роль Деда Мороза.

Несмотря на столь ранний актерский дебют, выбор профессии для Краско был мучительно долгим. Он хотел быть то врачом, то летчиком, то космонавтом, то шофером, то пожарным. Такой уж характер — порывистый, переменчивый, склонный к крайностям. Эти качества отразились на его отношениях с женщинами, алкоголем. С профессией, в конце концов.

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Любовь с поножовщиной

«Я по-настоящему любил всех женщин, с которыми жил!», — сказал в одном из своих последних интервью Андрей Краско. А женщин в его жизни было немало. У актера было два официальных брака и как минимум четыре гражданских. Свои отношения с женщинами Краско комментировал так: «Моя беда в том, что я влюбчивый. Ничего с собой поделать не могу».

Влюбчивость актера однажды чуть не привела к трагедии. На почве ревности, по словам Андрея, необоснованной, одна из возлюбленных актера однажды устроила страшный скандал, который завершился реальной поножовщиной.

Не желая слышать оправданий Краско, его очередная женщина всадила ему в грудь нож. Удар пронзил легкое. Пока ехала скорая, актер потерял много крови. В результате кровопотери уже в больнице у Андрея наступила клиническая смерть.

«Когда я умер, наступила необычайная легкость, я увидел свет, тоннель — все как описывают пережившие остановку сердца», — вспоминал актер.

Тогда врачам Института скорой помощи удалось его откачать, но столь тяжелая травма привела к развитию тяжелой формы астмы. До конца дней Краско не мог обходиться без специальных препаратов. Несмотря на столь тяжелые последствия раны, Андрей взял всю вину за случившееся на себя. Милиции он заявил, что удар ножом нанес себе сам по неосторожности. Следователи сделали вид, что поверили ему. Это происходило в разгар лихих 90-х. Разбираться с «бытовухой» у милиции просто не было времени.

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«Да, я запойный!»

Будучи уже известным, признанным актером, Краско не скрывал, что у него буквально со школьной скамьи сложились непростые отношения с алкоголем. Первый раз Андрей попал в вытрезвитель вместе с другом в возрасте 17 лет.

«Родители были в разводе, я жил с мамой, — вспоминал актер. — Так получилось, что ночь в вытрезвителе стала первой ночью, когда я не ночевал дома без предупреждения. Очнувшись утром, я не знал, что сказать маме. Друг Вова посоветовал: “Говори, как есть — честно”. Я так и сделал. Позвонил и сказал, что мы в вытрезвителе. После паузы мама сказала: ну, вы приезжайте — наверняка же не выспались и голодные. Этой историей она за всю жизнь меня ни разу не попрекнула».

Честным Краско был и с коллегами, и с журналистами, а главное — с самим собой.

Зная свою слабость, он сам вписывал в контракты графу о том, что за срыв съемок по причине запоя или появление на съемочной площадке в нетрезвом виде на него налагались штрафные санкции.

«Что поделать — запойный я. Но если по молодости алкоголь не мешал работе, то с возрастом сил стало на это не хватать. Неделю пью — неделю в себя прихожу», — честно признавался актер в интервью.

От алкоголизма к трудоголизму

Отношения с театром и с кино у Краско складывались непросто. Несмотря на то, что в кино он начал сниматься в возрасте 22 лет, серьезных, ярких ролей ему не предлагали. В основном приглашали на эпизодические, проходные роли. Успех пришел к актеру в возрасте 41 года с ролью в сериале «Агент национальной безопасности». Предложения сняться посыпались на него со всех сторон.

Пытаясь наверстать упущенное, Краско за год порой успевал сняться в десятке картин. И это уже были далеко не эпизодические роли.

Андрей (а он не любил, когда к нему обращались по имени-отчеству) жаловался, что загнал себя работой, но сбавлять обороты отказывался.

Честно говорил, что ему нужны деньги. Мечтал купить квартиру, достроить загородный дом, расплатиться по кредиту за машину.

В конце концов, трое детей от разных браков накладывали огромную ответственность. Но трудоголизм, наложенный на годы загульной жизни, привел в результате к непоправимой трагедии.

Андрей Краско умер от сердечного приступа на съемках сериала «Ликвидация». В этот раз врачи не успели его спасти. Андрею было 48.

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Комментарии
1
Алексей Мещеряков
не надо оправдывать алкоголизм какими либо проблемами и прочим.........знал что от этого мрут и сам решил свою судьбу....
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