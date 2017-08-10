Димаш Кудайберген получил еще одну награду в Гонконге
Димаш Кудайберген получил еще одну награду в Гонконге, передает корреспондент Тengrinews.kz.
Димаш Кудайберген получил еще одну награду в Гонконге, передает корреспондент Тengrinews.kz.
На международной премии Golden melody awards казахстанского певца признали «Лучшим исполнителем» и вручили соответствующую статуэтку. На своей странице в Instagram артист и его родные выложили фотографии с церемонии вручения.
«Большое спасибо всем слушателям! Я люблю вас, dears», — написал Димаш Кудайберген.
Напомним, ранее Димаш Кудайберген был награжден премией MTV Music Awards. За два дня до этого молодой исполнитель был награжден премией Asian Music GaLa. Тогда певец победил в номинации «Самый популярный зарубежный певец».