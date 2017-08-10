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00:41 (мск), источник: Tengrinews

Димаш Кудайберген получил еще одну награду в Гонконге

Димаш Кудайберген получил еще одну награду в Гонконге, передает корреспондент Тengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

На международной премии Golden melody awards казахстанского певца признали «Лучшим исполнителем» и вручили соответствующую статуэтку. На своей странице в Instagram артист и его родные выложили фотографии с церемонии вручения.

«Большое спасибо всем слушателям! Я люблю вас, dears», — написал Димаш Кудайберген.

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Напомним, ранее Димаш Кудайберген был награжден премией MTV Music Awards. За два дня до этого молодой исполнитель был награжден премией Asian Music GaLa. Тогда певец победил в номинации «Самый популярный зарубежный певец».

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