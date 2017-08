Димаш Кудайберген получил еще одну награду в Гонконге

Сүйінші! Бүгін Гонконгта өткен "Golden melody awards" cалтанатында "Жылдың үздік ер əншісі" номинациясы бойынша марапатталдым. Барша тыңдармандарыма көп рахмет! I love you, dears))) #dimash #thesingerdimash #dimashkudaibergen #dimashkudaibergenov #DQ

