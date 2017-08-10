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03:03 (мск), источник: VLADNEWS

Продовольственная ярмарка развернется в центре Владивостока в пятницу

Более 300 товаропроизводителей и фермеров представят свою продукцию.

В пятницу, 11 августа, и в субботу, 12 августа, на центральной площади Владивостока развернётся продовольственная ярмарка. Горожане смогут приобрести здесь картофель, свёклу, морковь, свежую зелень, мёд и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, яйца, молоко и другие продукты от фермеров и товаропроизводителей Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Свою продукцию на ярмарку привезут порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов края.

11 и 12 августа ярмарка будет работать с 9 до 18 часов. Организатор общегородской ярмарки — администрация Владивостока — приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих. К слову, ярмарка на центральной площади Владивостока на постоянной основе проводится с 2008 года по решению главы города Игоря Пушкарёва.

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