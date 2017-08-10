Непогода оставляет Хабаровский край в покое
Синоптики не ждут осадков в большинстве районов региона.
Синоптики не ждут осадков в большинстве районов региона.
Циклон, терзавший дождями территорию Хабаровского края в течение чуть ли не недели, оказался вполне пунктуальным. Непогода покинула регион соответственно предсказаниям специалистов Хабаровскгидромета — к четвергу населённых пунктов, в которых всё ещё имеет смысл вооружаться зонтами и дождевиками, осталось не так много. Возвращается жара —
В Хабаровске 10 августа дневная температура повысится до 25−27°C. Без осадков. Скорость восточного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.
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В Бикине дневная температура повысится до 25−27°C. Без осадков. Скорость восточного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.
В Вяземском дневная температура повысится до 25−27°C. Осадков не ожидается. Скорость восточного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.
В Советской Гавани дневная температура останется на отметке 20−22°C. Возможен небольшой дождь. Скорость
В Охотске дневная температура повысится до 16−18°C. Без осадков. Скорость
В Чегдомыне дневная температура повысится до 23−25°C. Возможен небольшой дождь. Скорость восточного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.
В Аяне дневная температура останется на отметке 15−17°C. Ожидается небольшой дождь. Скорость
В Чумикане дневная температура останется на отметке 14−16°C. Ожидается небольшой дождь. Скорость
В селе имени Полины Осипенко дневная температура повысится до 20−22°C. Ожидается дождь. Скорость восточного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.
В Троицком дневная температура повысится до 24−26°C. Без осадков. Скорость