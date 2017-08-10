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03:07 (мск), источник: Восток Медиа

Непогода оставляет Хабаровский край в покое

Синоптики не ждут осадков в большинстве районов региона.

Циклон, терзавший дождями территорию Хабаровского края в течение чуть ли не недели, оказался вполне пунктуальным. Непогода покинула регион соответственно предсказаниям специалистов Хабаровскгидромета — к четвергу населённых пунктов, в которых всё ещё имеет смысл вооружаться зонтами и дождевиками, осталось не так много. Возвращается жара — кое-где по августовским меркам очень даже ощутимая.

В Хабаровске 10 августа дневная температура повысится до 25−27°C. Без осадков. Скорость восточного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура повысится до 24−26°C. Осадков не ожидается. Скорость восточного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура повысится до 21−23°C. Возможен небольшой кратковременный дождь. Скорость восточного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Бикине дневная температура повысится до 25−27°C. Без осадков. Скорость восточного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Вяземском дневная температура повысится до 25−27°C. Осадков не ожидается. Скорость восточного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Советской Гавани дневная температура останется на отметке 20−22°C. Возможен небольшой дождь. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Охотске дневная температура повысится до 16−18°C. Без осадков. Скорость юго-восточного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Чегдомыне дневная температура повысится до 23−25°C. Возможен небольшой дождь. Скорость восточного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Аяне дневная температура останется на отметке 15−17°C. Ожидается небольшой дождь. Скорость юго-восточного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Чумикане дневная температура останется на отметке 14−16°C. Ожидается небольшой дождь. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура повысится до 20−22°C. Ожидается дождь. Скорость восточного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Троицком дневная температура повысится до 24−26°C. Без осадков. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

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