Опрос: почти половина молодых пар хотят только одного ребенка

В совместных исследованиях НИУ ВШЭ и РГСУ в 2015 и 2016 годах участвовали 2 тыс. человек в возрасте до 30 лет. Опрос показал, что большинство молодых людей, состоящих в браке, хотят одного ребенка (48%). О двух детях мечтают 39%, а растить трех и более малышей готовы только 13% респондентов.

Согласно результатам, большинство молодых супругов полагают, что лучше всего дошкольников воспитывать в муниципальных детсадах (53%). 17% предпочитают частный детский сад. Няню выбирает лишь 2% респондентов, а на помощь бабушек и дедушек рассчитывают 9%. Только каждый пятый (19%) полагает, что воспитывать ребенка лучше всего самим в собственной семье.