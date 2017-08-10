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12:19 (мск), источник: Комсомольская правда

Анджелина Джоли и Брэд Питт: Развода не будет!

Пара приостановила бракоразводный процесс после того, как актер бросил пить и делает все ради своей семьи.

Источник: Комсомольская правда

Анджелина Джоли и Брэд Питт собираются сохранить семью — по крайней мере, так утверждают источники американского издания US Weekly. Пара приостановила свой развод и вот уже несколько месяцев не делает ничего для того, чтобы их брак был расторгнут.

— Развод отменяется, — рассказал друг семьи, — Они приостановили бракоразводный процесс. И никто из близких не удивится, если Анджелина и Брэд объявят, что они снова вместе.

Причина, по которой сердце Анджелины оттаяло, — горько признание Брэда, которое он сделал в мае этого года в интервью журналу GQ. Актер рассказал, что его чудесный брак разрушил его алкоголизм, и он очень хотел бы все вернуть. С тех пор жизнь Питта повернулась на 180 градусов: он бросил пить, занялся спортом и мечтает стать лучшим отцом для своих детей.

— Он стал вести трезвую жизнь и делает все, для того, чтобы вернуть свою семью, — рассказал источник. — Все, чего всегда хотелось Анджелине, — это чтобы Брэд бросил пить. И он сделал это ради нее.

Отношения между бывшими супругами потеплели настолько, что Анджелина и Брэд решили дать своим отношениям второй шанс. Питт и Джоли регулярно общаются не только по телефону, но и лично.

— Они видятся несколько раз в неделю. Мало помалу былые чувства вновь возвращаются, — утверждает источник. — Они стали более откровенными друг с другом, чего не было уже годами. Они как будто заново начали встречаться.

По словам окружения, Брэд и Анджелина все еще любят друг друга — несмотря на то, что последние месяцы они провели не вместе. Но теперь все может измениться, ведь их очень тянет друг к другу. Говорят, актриса присмотрела себе дом в пригороде Лос-Анджелеса неподалеку от дома Брэда — чтобы дети могли регулярно видеться с отцом.

То, что Брэд Питт по-прежнему питает нежные чувства к бывшей жене, стало ясно из того же интервью актера в журнале GQ.

— Я словно выиграл в лотерею, но сам выбросил счастливый билет, — говорит он. — Я тратил время на совершенно пустые вещи.

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