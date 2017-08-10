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03:08 (мск), источник: Губерния онлайн

Часовню освятили в войсковой части Хабаровского района

9 августа в войсковой части 12-го главного управления Минобороны РФ освятили часовню в честь преподобного Серафима Саровского, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Хабаровской епархии.

Войсковая часть, в которой появилась часовня, находится рядом с поселком Корфовский Хабаровского района. Идея построить часовню возникла у военных довольно давно, однако собирать средства на ее возведение стали только полгода назад. Деньги жертвовали жители гарнизона.

Часовню освятили именно в честь Серафима Саровского, потому что он считается покровителем 12-го главного управления Минобороны РФ. Обряд провели руководитель миссионерского отдела Хабаровской епархии иеромонах Николай (Дроздов), руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами РФ протоиерей Евгений Колупаев и иерей Стахий Вертилецкий. В мероприятии также приняли участие начальник 12-го главного управления Минобороны РФ генерал-майор Игорь Колесников и представители командного состава центрального аппарата.

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