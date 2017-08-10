Часовню освятили в войсковой части Хабаровского района
9 августа в войсковой части 12-го главного управления Минобороны РФ освятили часовню в честь преподобного Серафима Саровского, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
9 августа в войсковой части 12-го главного управления Минобороны РФ освятили часовню в честь преподобного Серафима Саровского, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Войсковая часть, в которой появилась часовня, находится рядом с поселком Корфовский Хабаровского района. Идея построить часовню возникла у военных довольно давно, однако собирать средства на ее возведение стали только полгода назад. Деньги жертвовали жители гарнизона.
Часовню освятили именно в честь Серафима Саровского, потому что он считается покровителем 12-го главного управления Минобороны РФ. Обряд провели руководитель миссионерского отдела Хабаровской епархии иеромонах Николай (Дроздов), руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами РФ протоиерей Евгений Колупаев и иерей Стахий Вертилецкий. В мероприятии также приняли участие начальник 12-го главного управления Минобороны РФ