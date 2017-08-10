НАСА назвало дату отправки грузового корабля Dragon к МКС

Старт грузовика с космодрома на мысе Канаверал запланирован на 12.31 в понедельник по времени Восточного побережья США (19.31 мск).

Корабль доставит на орбиту около трех тонн груза, в том числе провиант, материалы для научных экспериментов и предметы первой необходимости.

Корабль доставит на орбиту около трех тонн груза, в том числе провиант, материалы для научных экспериментов и предметы первой необходимости.

Для SpaceX это 12-й рейс к МКС по контракту с НАСА. Прибытие корабля на МКС запланировано 16 августа. Грузовик будет пристыкован к американскому модулю «Гармония» (Harmony), у которого он будет оставаться около месяца до своего возвращения на Землю.