Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия нашла способ разрушить газовые амбиции США в ЕС
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Женщина, которой Путин подарил путевку в Сочи, снова пожаловалась
Ученые назвали смертельно опасные для микроволновки продукты
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
Бойцы ВСУ погибли от своего же оружия, обстреливая Донбасс – СМИ
СМИ: В США ответили на высылку дипломатов из РФ
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
Мария Максакова высказалась о слухе о романе с Саакашвили
“Иванушки” о причине отсутствия на похоронах Олега
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8«Скирда Патрика»
8Тень Земли
03:04 (мск), источник: РИА Новости

НАСА назвало дату отправки грузового корабля Dragon к МКС

ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. Грузовой корабль Dragon компании SpaceX отправится к МКС в понедельник, 14 августа, сообщило НАСА.

Источник: Reuters

Старт грузовика с космодрома на мысе Канаверал запланирован на 12.31 в понедельник по времени Восточного побережья США (19.31 мск).

Корабль доставит на орбиту около трех тонн груза, в том числе провиант, материалы для научных экспериментов и предметы первой необходимости.
Читайте также
Названа стоимость SpaceX

Корабль на орбиту выведет ракета Falcon 9.

В четверг в рамках подготовки к старту компания SpaceX проведет традиционное огневое испытание ракеты.

Для SpaceX это 12-й рейс к МКС по контракту с НАСА. Прибытие корабля на МКС запланировано 16 августа. Грузовик будет пристыкован к американскому модулю «Гармония» (Harmony), у которого он будет оставаться около месяца до своего возвращения на Землю.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Поклонская отреагировала на просьбу Кадырова запретить 'Матильду'
НАТО сожалеет, что Путин приехал в Абхазию без согласия Грузии
США сочли неприемлемым визит Путина в Абхазию
Посольство РФ в США пояснило решение Москвы о высылке дипломатов
Турция предупредила об ответе, если РФ сохранит торговое эмбарго
Российский Ту-154 пролетел над Пентагоном и ЦРУ
Захарченко окончательно отказался от названия «Малороссия»
Голы Промеса и Зе Луиша принесли «Спартаку» победу
Минэкономразвития допустило снижение цен на фрукты и овощи
Спорт
Первая потеря Манчини: «Зениту» не помог даже гол главной звезды Кокорин забил, Дзюба подключился, а Паредес гениально раздавал - но этого не хватило, чтобы выиграть в Екатеринбурге
Авто
Крупное ДТП в Москве с пожаром (появилось видео) Авария с участием четырех автомобилей произошла утром в среду на Варшавском шоссе
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Малахов минус: выбираем нового ведущего шоу «Пусть говорят» Как ранее сообщали СМИ, руководство «Первого» уже нашло замену Андрею Малахову, однако «Кино Mail.Ru» предлагает пофантазировать, кто мог бы вести легендарное ток-шоу
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
10 необычных дизайн-решений в российских квартирах
Adidas закрывает розничные магазины в России
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Антон и Виктория Макарские увезли детей на лечение в Израиль Супруги решили, что море, теплый климат, дружеская обстановка и израильские врачи помогут Маше и Ване справиться с ангиной.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь