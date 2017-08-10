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03:05 (мск), источник: ДЕЙТА

Росгвардия услышит владивостокцев

Во Владивостоке начальник приморского Управления Росгвардии проведет прием граждан, сообщает ИА «Deita.ru».

12 августа с 09.00 до 12.00 в Управлении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Приморскому краю (г. Владивосток, ул. Комсомольская, 9) пройдет прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции краевого Управления Росгвардии.

Прием проводит начальник Управления Росгвардии по Приморскому краю полковник полиции Андрей Юрьевич Семыкин.

Предварительная запись осуществляется по телефону 8 (423)245−95−47.

Михаил Грач.

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