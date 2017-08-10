Росгвардия услышит владивостокцев
Во Владивостоке начальник приморского Управления Росгвардии проведет прием граждан, сообщает ИА «Deita.ru».
Во Владивостоке начальник приморского Управления Росгвардии проведет прием граждан, сообщает ИА «Deita.ru».
12 августа с 09.00 до 12.00 в Управлении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Приморскому краю (г. Владивосток, ул. Комсомольская, 9) пройдет прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции краевого Управления Росгвардии.
Прием проводит начальник Управления Росгвардии по Приморскому краю полковник полиции Андрей Юрьевич Семыкин.
Предварительная запись осуществляется по телефону 8 (423)245−95−47.
Михаил Грач.