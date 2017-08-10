Кэш-боксы в автобусах Хабаровска появятся до конца года — Сергей Суковатый

— Работа будет начата уже в этом году, — сказал он. — Конечно, оснастить специальным оборудованием сразу весь транспорт проблематично, но постепенно мы это сделаем. Я не могу сказать, сколько терминалов (кэш-боксов) получится установить до конца этого года — пять, десять или больше. Это нововведение все-таки требует средств. Чтобы финансовая нагрузка не легла на плечи только мэрии, мы ищем инвесторов, ведем переговоры.

Начальник управления транспорта города считает, что безналичный расчет будет удобен всем, в том числе пожилым людям, которые привыкли рассчитываться «живыми» деньгами. — Я сомневаюсь, что кто-то сегодня, независимо от возраста, не умеет обращаться с пластиковыми картами. Картами для расчета в общественном транспорте — так и называются — транспортные. Пассажир покупает карту на определенное количество поездок, которые каждый рассчитывает сам, хотите на 20 поездок, а хотите на 50. Все индивидуально. И этой транспортной картой вы рассчитываетесь за поездку. Нововведение — не просто дань моде, в этом есть и экономический смысл. Безусловно, это выгодно всем. Вам, как пассажиру не нужно искать мелочь, чтобы расплатиться Вы не будете нервничать, ожидая, когда на сдачу с крупной купюры вам насыплют горсть мелких монет. А транспортные предприятия будут с деньгами, ведь пассажир фактически их кредитует, покупая карту.



По мнению начальника городского управления транспорта, «коммерсанты» со временем тоже перейдут на безналичный расчет — подобная система уже прижилась в Москве, сейчас её вводят в Новосибирске, Владивостоке Екатеринбурге и других российских городах. — Какой сделать выбор, им подскажут сами пассажиры. А выберут они транспорт, где ведется удобный расчет, — сказал Сергей Суковатый.