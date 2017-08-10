Кэш-боксы в автобусах Хабаровска появятся до конца года — Сергей Суковатый
Весь муниципальный общественный транспорт решено переводить на безналичный расчет.
Весь муниципальный общественный транспорт решено переводить на безналичный расчет.
В Хабаровске не отказались от идеи ввести автоматизированную систему оплаты проезда в муниципальном общественном транспорте, полностью упразднив кондукторов. Пассажиры, по задумке, будут расплачиваться наличными и получать сдачу в специальных
Как отметил начальник управления транспорта администрации города Хабаровска Сергей Суковатый, в перспективе муниципальный транспорт решено переводить на безналичный расчет.
— Работа будет начата уже в этом году, — сказал он. — Конечно, оснастить специальным оборудованием сразу весь транспорт проблематично, но постепенно мы это сделаем. Я не могу сказать, сколько терминалов (кэш-боксов) получится установить до конца этого года — пять, десять или больше. Это нововведение
Начальник управления транспорта города считает, что безналичный расчет будет удобен всем, в том числе пожилым людям, которые привыкли рассчитываться «живыми» деньгами. — Я сомневаюсь, что
По мнению начальника городского управления транспорта, «коммерсанты» со временем тоже перейдут на безналичный расчет — подобная система уже прижилась в Москве, сейчас её вводят в Новосибирске, Владивостоке Екатеринбурге и других российских городах. — Какой сделать выбор, им подскажут сами пассажиры. А выберут они транспорт, где ведется удобный расчет, — сказал Сергей Суковатый.