Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Политолог: Германия решила крымский вопрос назло Трампу
Найдены кардинальные различия между мужским и женским мозгом
«Первый канал» объяснил увольнение ведущего шоу «Точь-в-точь»
Ученые назвали смертельно опасные для микроволновки продукты
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
Как решаются споры вокруг школьного дресс-кодаВ одной из школ Тюмени школьницам запрещено носить брюки — и родители с этим не согласны
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
«Правый сектор» собрал внушительную армию для мести ВСУ – ДНР
МИД об отказе от доллара: иначе «будем на крючке»
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
Мария Максакова высказалась о слухе о романе с Саакашвили
“Иванушки” о причине отсутствия на похоронах Олега
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8«Скирда Патрика»
8Тень Земли
03:09 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Кэш-боксы в автобусах Хабаровска появятся до конца года — Сергей Суковатый

Весь муниципальный общественный транспорт решено переводить на безналичный расчет.

В Хабаровске не отказались от идеи ввести автоматизированную систему оплаты проезда в муниципальном общественном транспорте, полностью упразднив кондукторов. Пассажиры, по задумке, будут расплачиваться наличными и получать сдачу в специальных кэш-боксах, а также рассчитываться с помощью телефонов и специальных карт, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Кэш-боксы — универсальные автоматы для оплаты проезда — позволяют принимать плату за проезд с телефонов, пластиковых карт, а также имеют возможность давать сдачу с наличных денег. Подобные аппараты уже установлены в транспорте Владивостока.

Как отметил начальник управления транспорта администрации города Хабаровска Сергей Суковатый, в перспективе муниципальный транспорт решено переводить на безналичный расчет.

— Работа будет начата уже в этом году, — сказал он. — Конечно, оснастить специальным оборудованием сразу весь транспорт проблематично, но постепенно мы это сделаем. Я не могу сказать, сколько терминалов (кэш-боксов) получится установить до конца этого года — пять, десять или больше. Это нововведение все-таки требует средств. Чтобы финансовая нагрузка не легла на плечи только мэрии, мы ищем инвесторов, ведем переговоры.

Начальник управления транспорта города считает, что безналичный расчет будет удобен всем, в том числе пожилым людям, которые привыкли рассчитываться «живыми» деньгами. — Я сомневаюсь, что кто-то сегодня, независимо от возраста, не умеет обращаться с пластиковыми картами. Картами для расчета в общественном транспорте — так и называются — транспортные. Пассажир покупает карту на определенное количество поездок, которые каждый рассчитывает сам, хотите на 20 поездок, а хотите на 50. Все индивидуально. И этой транспортной картой вы рассчитываетесь за поездку. Нововведение — не просто дань моде, в этом есть и экономический смысл. Безусловно, это выгодно всем. Вам, как пассажиру не нужно искать мелочь, чтобы расплатиться Вы не будете нервничать, ожидая, когда на сдачу с крупной купюры вам насыплют горсть мелких монет. А транспортные предприятия будут с деньгами, ведь пассажир фактически их кредитует, покупая карту.

По мнению начальника городского управления транспорта, «коммерсанты» со временем тоже перейдут на безналичный расчет — подобная система уже прижилась в Москве, сейчас её вводят в Новосибирске, Владивостоке Екатеринбурге и других российских городах. — Какой сделать выбор, им подскажут сами пассажиры. А выберут они транспорт, где ведется удобный расчет, — сказал Сергей Суковатый.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Кэш-боксы в автобусах Хабаровска появятся до конца года - Сергей Суковатый
Главный ориентир Хабаровского края – «чебурашки»
США сочли неприемлемым визит Путина в Абхазию
Посольство РФ в США пояснило решение Москвы о высылке дипломатов
Турция предупредила об ответе, если РФ сохранит торговое эмбарго
Российский Ту-154 пролетел над Пентагоном и ЦРУ
Захарченко окончательно отказался от названия «Малороссия»
Голы Промеса и Зе Луиша принесли «Спартаку» победу
Минэкономразвития допустило снижение цен на фрукты и овощи
Спорт
Первая потеря Манчини: «Зениту» не помог даже гол главной звезды Кокорин забил, Дзюба подключился, а Паредес гениально раздавал - но этого не хватило, чтобы выиграть в Екатеринбурге
Авто
Крупное ДТП в Москве с пожаром (появилось видео) Авария с участием четырех автомобилей произошла утром в среду на Варшавском шоссе
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Малахов минус: выбираем нового ведущего шоу «Пусть говорят» Как ранее сообщали СМИ, руководство «Первого» уже нашло замену Андрею Малахову, однако «Кино Mail.Ru» предлагает пофантазировать, кто мог бы вести легендарное ток-шоу
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Полицейские попались на аферах с квартирами
В Москве с большими скидками распродают элитное жилье
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Антон и Виктория Макарские увезли детей на лечение в Израиль Супруги решили, что море, теплый климат, дружеская обстановка и израильские врачи помогут Маше и Ване справиться с ангиной.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь