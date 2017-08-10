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03:57 (мск), источник: ДЕЙТА

Стало известно, что будет с Корабельной набережной Владивостока

Во Владивостоке ведутся работы по благоустройству сквера в центре города, сообщает ИА «Deita.ru».

Специалисты ведут на объекте прокладку подземных кабельных линий для установки опор освещения. В рамках дизайн-проекта благоустройства сквера планируется уложить систему ливневой канализации, вымостить пешеходные зоны гранитной брусчаткой. Работы по благоустройству сквера ведутся с учётом потребностей маломобильных групп населения.

Также предусмотрен большой объем работ по озеленению и созданию ландшафтного дизайна: здесь будут высажены деревья, кустарники, оформлены клумбы с цветами. Для обеспечения безопасности будут установлены камеры наблюдения — сообщает городская администрация.

Михаил Грач.

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