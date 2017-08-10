Стало известно, что будет с Корабельной набережной Владивостока
Во Владивостоке ведутся работы по благоустройству сквера в центре города, сообщает ИА «Deita.ru».
Во Владивостоке ведутся работы по благоустройству сквера в центре города, сообщает ИА «Deita.ru».
Специалисты ведут на объекте прокладку подземных кабельных линий для установки опор освещения. В рамках
Также предусмотрен большой объем работ по озеленению и созданию ландшафтного дизайна: здесь будут высажены деревья, кустарники, оформлены клумбы с цветами. Для обеспечения безопасности будут установлены камеры наблюдения — сообщает городская администрация.
Михаил Грач.