Интерес к культуре малочисленных народов растет в Хабаровском крае
В регионе определили лучших мастеров прикладного искусства коренных народов.
В регионе определили лучших мастеров прикладного искусства коренных народов.
Итоги очередного краевого конкурса изделий
Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в региональном министерстве природных ресурсов, в этом году участие в конкурсе приняли 32 мастера из 16 муниципальных образований. Всего они представили более 130 изделий из дерева, меха, рыбьей кожи и других материалов. Среди «самых маленьких» конкурсантов — 9 юных искусников в возрасте от 10 до 14 лет из Солнечного, Охотского, Ульчского и Нанайского районов.
По результатам конкурса победителем в номинации «Современное
Среди детей победителем стал Павел Черуль из села Булава Ульчского района, лауреатом признана Диана Чирикова из села Арка Охотского района. Они награждены дипломами и ценными подарками.
«Мы видим, что интерес к традициям, культуре и искусству представителей коренных малочисленных народов севера увеличивается. В этом году к конкурсу присоединились 10 “новичков”. Растет и мастерство самих участников: в своих работах они используют древние технологии, которые передаются из поколения в поколение», — отметила начальник управления по делам коренных малочисленных народов края Елена Балезина.
Напомним, конкурс «Ремесла земли Дерсу» проводится в крае с 2004 года. За это время в нем приняли участие более 100 мастеров.