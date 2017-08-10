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04:10 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Интерес к культуре малочисленных народов растет в Хабаровском крае

В регионе определили лучших мастеров прикладного искусства коренных народов.

Итоги очередного краевого конкурса изделий декоративно-прикладного искусства коренных малочисленных народов Севера «Ремесла земли Дерсу» подвели в крае. В этом году он прошел в Музее изобразительных искусств Комсомольска-на-Амуре.

Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в региональном министерстве природных ресурсов, в этом году участие в конкурсе приняли 32 мастера из 16 муниципальных образований. Всего они представили более 130 изделий из дерева, меха, рыбьей кожи и других материалов. Среди «самых маленьких» конкурсантов — 9 юных искусников в возрасте от 10 до 14 лет из Солнечного, Охотского, Ульчского и Нанайского районов.

По результатам конкурса победителем в номинации «Современное декоративно-прикладное искусство» стала хабаровчанка Оксана Баранова, лучшим мастером традиционного направления признана жительница села Гвасюги района им. Лазо Онисия Кялундзюга. Им присуждена премия в размере 50 тыс рублей. Также обладателями специальных премий стали представители коренных малочисленных народов из Ульчского, Комсомольского и Солнечного районов.

Среди детей победителем стал Павел Черуль из села Булава Ульчского района, лауреатом признана Диана Чирикова из села Арка Охотского района. Они награждены дипломами и ценными подарками.

«Мы видим, что интерес к традициям, культуре и искусству представителей коренных малочисленных народов севера увеличивается. В этом году к конкурсу присоединились 10 “новичков”. Растет и мастерство самих участников: в своих работах они используют древние технологии, которые передаются из поколения в поколение», — отметила начальник управления по делам коренных малочисленных народов края Елена Балезина.

Напомним, конкурс «Ремесла земли Дерсу» проводится в крае с 2004 года. За это время в нем приняли участие более 100 мастеров.

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