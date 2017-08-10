Инвентаризация дворов началась в Иркутске
Оценка текущего состояния дворов и разработка плана благоустройства является основными целями мероприятия.
Оценка текущего состояния дворов и разработка плана благоустройства является основными целями мероприятия.
Инвентаризация дворов в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование городской среды» началась в Иркутске. Основными целями этих мероприятий являются оценка текущего состояния дворов и разработка плана необходимого благоустройства для каждой территории. Мероприятия идут в соответствии с методическими рекомендациями Федерации, отметила председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Сейчас на муниципальном уровне уже утверждено положение о работе инвентаризационных комиссий, а также установлен порядок проведения инвентаризации на местах. В соответствии с этим в каждом округе была создана комиссия, специалисты которой занимаются составлением паспортов дворовых территорий.
«Паспорт благоустройства двора предусматривает характеристики по разным критериям: состояние асфальтового покрытия, наличие, а также качество и количество малых архитектурных форм (урны, лавочки, детские и спортивные площадки, игровые столы, клумбы, скульптурные элементы, ограждения), состояние уличного освещения, оборудование контейнерных площадок для ТБО и другие. По слова специалистов окружных комиссий, при составлении паспортов благоустройства обязательно учитываются пожелания жителей: например, в некоторых дворах большинство не приветствует установку детской площадки, а
Как рассказала Елена Федорова, в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» до 2022 года предусмотрено три этапа: инвентаризация дворов многоквартирного жилого фонда, оценка состояния общественных пространств и составление паспортов благоустройства на территории частного сектора. Первый этап в Иркутске будет завершен уже к 1 октября этого года.