Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведчук: Киев "захлебнулся" водной блокадой Крыма
10 продуктов, которые вызовут у вас изжогу летом
Женщина, которой Путин подарил путевку в Сочи, снова пожаловалась
Что будет с ценами на квартиры в новостройках
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
Как решаются споры вокруг школьного дресс-кодаВ одной из школ Тюмени школьницам запрещено носить брюки — и родители с этим не согласны
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
Бойцы ВСУ погибли от своего же оружия, обстреливая Донбасс – СМИ
СМИ: В США ответили на высылку дипломатов из РФ
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
Мария Максакова высказалась о слухе о романе с Саакашвили
“Иванушки” о причине отсутствия на похоронах Олега
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8Тень Земли
11Мрамор Микеланджело
05:08 (мск), источник: Вести Иркутск

Нуждающимся семьям помогут собрать детей в школу

В Иркутской области продолжается приём документов на предоставление ежегодной денежной выплаты.

Источник: Вести Иркутск

В Иркутской области продолжается приём документов на предоставление ежегодной денежной выплаты.

Полагается она многодетным семьям для подготовки детей к школе. На каждого ребёнка выдаётся по три тысячи рублей. По данным министра соцразвития, опеки и попечительства Прибайкалья Владимира Родионова, выплата уже назначена почти пяти с половиной тысячам семей, а это больше 10 тысяч детей. Прием документов на предоставление материальной помощи продлится до 31 августа 2017 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Погибла 30-летняя известная российская актриса
Алла Пугачева подарила на свадьбу внуку шикарную квартиру. Фото
США сочли неприемлемым визит Путина в Абхазию
Посольство РФ в США пояснило решение Москвы о высылке дипломатов
В КНДР раскрыли детали возможного ракетного удара по Гуаму
Российский Ту-154 пролетел над Пентагоном и ЦРУ
Захарченко окончательно отказался от названия «Малороссия»
Голы Промеса и Зе Луиша принесли «Спартаку» победу
Минэкономразвития допустило снижение цен на фрукты и овощи
Спорт
Первая потеря Манчини: «Зениту» не помог даже гол главной звезды Кокорин забил, Дзюба подключился, а Паредес гениально раздавал - но этого не хватило, чтобы выиграть в Екатеринбурге
Авто
Крупное ДТП в Москве с пожаром (появилось видео) Авария с участием четырех автомобилей произошла утром в среду на Варшавском шоссе
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Малахов минус: выбираем нового ведущего шоу «Пусть говорят» Как ранее сообщали СМИ, руководство «Первого» уже нашло замену Андрею Малахову, однако «Кино Mail.Ru» предлагает пофантазировать, кто мог бы вести легендарное ток-шоу
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Эксперты выяснили, откуда чаще всего переезжают в Петербург
Adidas закрывает розничные магазины в России
Эксперты рассказали, какие квартиры скупают петербуржцы
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Антон и Виктория Макарские увезли детей на лечение в Израиль Супруги решили, что море, теплый климат, дружеская обстановка и израильские врачи помогут Маше и Ване справиться с ангиной.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь