Нуждающимся семьям помогут собрать детей в школу

Полагается она многодетным семьям для подготовки детей к школе. На каждого ребёнка выдаётся по три тысячи рублей. По данным министра соцразвития, опеки и попечительства Прибайкалья Владимира Родионова, выплата уже назначена почти пяти с половиной тысячам семей, а это больше 10 тысяч детей. Прием документов на предоставление материальной помощи продлится до 31 августа 2017 года.