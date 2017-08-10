В Хабаровске за неделю уничтожили больше 100 килограммов орехов и фруктов

В Хабаровском аэропорту сотрудники управления Россельхознадзора изъяли и уничтожили более 100 килограммов продукции растительного происхождения. В краевую столицу их пытались провезти пассажиры, летевшие из Узбекистана.

Запрещённую к ввозу продукцию специалисты изъяли из ручной клади и багажа нарушителей. Всего они пресекли 32 случая нелегального провоза на территорию Хабаровского края изюма, орехов, яблок, персиков, дынь, кураги, нектаринов и сухофруктов общим весом 102 килограмма. Всю продукцию в целях предотвращения распространения карантинных объектов на территории России уничтожили в пункте пропуска.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО, с начала года на рейсе Ташкент — Хабаровск сотрудники ведомства изъяли порядка 440 килограмм запрещённой растительной продукции. В одном из случаев в результате лабораторных исследований специалисты выявили вид карантинного объекта — восточную плодожорку.