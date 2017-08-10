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05:12 (мск), источник: AmurMedia.ru

Скандал с «дальневосточным гектаром» в центре Ванино попал на «Первый канал»

Краевая прокуратура теперь выясняет, каким образом ухоженный сквер попал в частное пользование.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 10 августа, AmurMedia.

Репортаж об ухоженном сквере в центре поселка Ванино Хабаровского края, который чиновники отдали в частные руки как «Дальневосточный гектар», вышел накануне в вечерних новостях на «Первом канале». ИА AmurMedia уже писала о том, что этот сквер вовсе не заброшенная территория у черта на куличках, а небольшая зеленая зона в центре поселка, которых в Ванино не так уж много.

В этом сквере проложены асфальтовые дорожки, растут 40-летние деревья, стоят лавочки, продается мороженое. Люди поднимаются с вокзала и здесь сидят отдыхают. Напротив расположен офис «Сбербанка», Дом книги. Да, сквер небольшой, но там всегда есть люди.

Но землю оформили как «дальневосточный гектар». Чиновники заявляют: все по закону, однако люди уверены — программу использовали как предлог. И это не единственный участок, по которому возникли вопросы.

Новоиспеченной хозяйкой поселкового сквера стала 19-летняя жительница Ванино, молодая мама. Известно, что на своем «гектаре» она собирается строить магазин.

Журналисты «Первого канала» попытались связаться с девушкой по телефону, но она трубку не берет.

К скандалу уже подключилась и прокуратура. Дело направлено в Ванинский районный суд. Заседание назначено на 11 августа.

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