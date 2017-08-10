Жигули среди мусора нашли во Владивостоке (фото)

Старенький автомобиль «Жигули» очевидцы обнаружили у контейнеров с мусором на улице Адмирала Юмашева во Владивостоке.

«Выкинули или показалось?», — задаются они вопросом.

Судя по отсутствию окон и разбитому лобовому стеклу, дела у владельца явно не в порядке. К тому же, место для парковки выбрано не самое подходящее.

К слову, ранее ИА «Deita.ru» публиковало материал о том, как во Владивостоке подожгли надоевшую всем машину. Примечательно, что случай произошел на этой же улице.

«Эта машина там стоит очень долгое время, при этом машинам из-за неё приходится постоянно останавливаться, а сколько она создавала аварийных ситуаций», — написал тогда один из пользователей соцсети, где было опубликовано фото авто.

Судя по отношению жителей района к мешающим авто, владельцу «Жигулей» стоит поторопиться и убрать свою машину в «безопасное» место, если он действительно не решил избавиться от нее, оставив у контейнеров с мусором.

Виктор Бруевич.