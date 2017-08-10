Жигули среди мусора нашли во Владивостоке (фото)
Машина, сиротливо стоящая у мусорных баков, заинтересовала жителей Владивостока, об этом сообщает ИА «Deita.ru».
Машина, сиротливо стоящая у мусорных баков, заинтересовала жителей Владивостока, об этом сообщает ИА «Deita.ru».
Старенький автомобиль «Жигули» очевидцы обнаружили у контейнеров с мусором на улице Адмирала Юмашева во Владивостоке.
«Выкинули или показалось?», — задаются они вопросом.
Судя по отсутствию окон и разбитому лобовому стеклу, дела у владельца явно не в порядке. К тому же, место для парковки выбрано не самое подходящее.
К слову, ранее ИА «Deita.ru» публиковало материал о том, как во Владивостоке подожгли надоевшую всем машину. Примечательно, что случай произошел на этой же улице.
«Эта машина там стоит очень долгое время, при этом машинам
Судя по отношению жителей района к мешающим авто, владельцу «Жигулей» стоит поторопиться и убрать свою машину в «безопасное» место, если он действительно не решил избавиться от нее, оставив у контейнеров с мусором.
Виктор Бруевич.