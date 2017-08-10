Netflix назвала дату выхода первого сериала братьев Коэн

Источник: AFP 2017

Стриминговая платформа ​Netflix покажет первый сериал братьев Коэн в 2018 году, сообщает Business Insider.

Сериал «Баллада о Бастере Скрагге», который должен будет снят в стиле вестерна, расскажет шесть разных историй о Диком Западе.

Братья Коэн будут режиссерами, сценаристами и исполнительными продюсерами проекта.

«Мы теперь чертовы стримеры», — прокомментировали братья Итан и Джон Коэн анонс выхода их сериала на стриминговой платформе.

Согласно сведениям издания, Меган Элисон и СьюНайгл также будут исполнять функции исполнительных продюсеров.

Ранее сообщалось, что 9 августа Disney решила прекратить сотрудничество, изъять из пользования компании свои фильмы и создать собственную стриминговую платформу к 2019 году. Фильмы Disney будут доступны на сервисе до конца 2018 года. После этого на ней останутся сериалы по вселенной Marvel.