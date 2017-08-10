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05:24 (мск), источник: Baikal-info.ru

Всемирный день защиты бездомных животных пройдёт в Ангарске в пятый раз

В парке Строитель в Ангарске 12 августа 2017 года пройдёт пятое городское мероприятие, посвящённое Всемирному дню защиты бездомных животных.

Как сообщает руководитель благотворительного фонда «Право на жизнь» Наталья Беспалова, в программе с 12 до 17 часов — благотворительный концерт на театральной площадке, в котором может участвовать любой желающий.

«Это не праздник, а повод напомнить людям о том, что проблема бездомных животных создана человеком, решить её может только человек. Это единственное в году мероприятие, где на примере родителей дети учатся милосердию и благотворительности», — рассказала Наталья Беспалова.

На концерте выступят школьники — активисты инициативной группы «Я — хороший хозяин», члены клуба собаководов «Факир», клуба питомцев «Город собак». Пройдут различные конкурсы для детей и взрослых, акции «Подари животному дом», «Мешок добра» (сбор чашек и кастрюль, медикаментов, крупы и кормов для собак). Состоится презентация натуральной косметики для животных. Можно будет получить бесплатную консультацию ветеринаров и кинологов, записать своих питомцев на льготную стерилизацию, познакомиться с представителями приютов Иркутской области. Запланированы также многочисленные мастер-классы, отдельную программу готовит библиотечная сеть Ангарска.

Связаться с организатором можно по телефону 89025467999. Организаторы: администрация АГО, ЦПОИ, молодёжный центр «Лифт», школьники инициативной группы «Я — хороший хозяин», волонтёры благотворительного фонда «Право на жизнь».

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