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05:25 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Барды со всего Приморья соберутся на «Славянском берегу»

Фестиваль ежегодно проходит в середине августа на морском побережье бухты Баклан (ИНФОГРАФИКА).

Владивосток, 10 августа, PrimaMedia.

Приморский краевой фестиваль авторской песни «Славянский берег» пройдет с 11 по 13 августа на морском побережье бухты Баклан (Маньчжурка) поселка Славянка. Ежегодно на слет приезжают авторы и исполнители бардовской песни со всего Приморского края, сообщает ИА PrimaMedia.

Цель фестиваля — возрождение лучших традиций движения авторской песни, патриотическое и эстетическое воспитание молодежи, привлечение на молодежную сцену новых талантливых авторов, исполнителей, ансамблей и творческих коллективов.

Участниками «Славянского берега» могут стать все желающие авторы, исполнители, коллективы, выступающие в рамках жанра «Авторская песня».

В рамках фестиваля пройдет конкурс по шести номинациям:

авторы (полные авторы или авторы музыки исполняемых песен); исполнители; военно-патриотическая песня; «Оригинальный жанр»; конкурс коллективов и ансамблей; лучшая песня о Славянке или о фестивале «Славянский берег».

Согласно программе фестиваля, в субботу, 12 августа, с 10.00 стартуют конкурсные прослушивания всех желающих, в 17.00 состоится открытие краевого фестиваля авторской песни «Славянский берег» и пройдет гала-концерт и награждение победителей. В воскресенье, 13 августа, в 12.00 состоится концерт юмористической песни «Веселый баклан».

Организатором фестиваля выступает администрация Хасанского муниципального района при содействии муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговое объединение», отдела по делам молодежи администрации Хасанского МР, при поддержке департамента культуры Приморского края и государственного автономного учреждения «Приморский краевой центр народной культуры».

Напомним, в Приморском крае продолжается активная работа по развитию и популяризации культуры и проводятся мероприятия для жителей во всех городах и районах края.

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