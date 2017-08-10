Барды со всего Приморья соберутся на «Славянском берегу»
Фестиваль ежегодно проходит в середине августа на морском побережье бухты Баклан (ИНФОГРАФИКА).
Фестиваль ежегодно проходит в середине августа на морском побережье бухты Баклан (ИНФОГРАФИКА).
Владивосток, 10 августа, PrimaMedia.
Приморский краевой фестиваль авторской песни «Славянский берег» пройдет с 11 по 13 августа на морском побережье бухты Баклан (Маньчжурка) поселка Славянка. Ежегодно на слет приезжают авторы и исполнители бардовской песни со всего Приморского края, сообщает ИА PrimaMedia.
Цель фестиваля — возрождение лучших традиций движения авторской песни, патриотическое и эстетическое воспитание молодежи, привлечение на молодежную сцену новых талантливых авторов, исполнителей, ансамблей и творческих коллективов.
Участниками «Славянского берега» могут стать все желающие авторы, исполнители, коллективы, выступающие в рамках жанра «Авторская песня».
В рамках фестиваля пройдет конкурс по шести номинациям:
авторы (полные авторы или авторы музыки исполняемых песен); исполнители;
Согласно программе фестиваля, в субботу, 12 августа, с 10.00 стартуют конкурсные прослушивания всех желающих, в 17.00 состоится открытие краевого фестиваля авторской песни «Славянский берег» и пройдет
Организатором фестиваля выступает администрация Хасанского муниципального района при содействии муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговое объединение», отдела по делам молодежи администрации Хасанского МР, при поддержке департамента культуры Приморского края и государственного автономного учреждения «Приморский краевой центр народной культуры».
Напомним, в Приморском крае продолжается активная работа по развитию и популяризации культуры и проводятся мероприятия для жителей во всех городах и районах края.