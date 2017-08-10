Колумбарий ввели в строй на Матвеевском кладбище Хабаровска

«В хранилище есть место, где можно присесть, почтить память, поставить свечку, цветы. Первые ячейки уже заполнены. Всего в этом помещении 156 ячеек, плюс 6 так называемых “семейных”, рассчитанных на две урны. Каждая ячейка закрывается на ключ, который хранится у охраны. Подтвердив документ, вам выдадут ключ. Родственники, близкие могут прийти сюда в любое время», — отметил Сергей Горбатов.



Напомним, что на центральном кладбище уже введена в строй первая очередь колумбария. Четыре пилона из искусственного камня рассчитаны на 423 места, в каждую из которых можно поместить по две емкости с пеплом.



Сам же крематорий в Хабаровске начал работать в 2014 году. За три года работы на предприятии произвели больше трёх тысяч кремаций, при этом с каждым годом спрос на эту услугу становится больше.