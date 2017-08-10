Вода в заливе Якоби в Иркутске признана небезопасной для купания
Вода в районе залива Якоби Иркутского водохранилища признана небезопасной для купания.
Вода в районе залива Якоби Иркутского водохранилища признана небезопасной для купания.
Вода в районе залива Якоби Иркутского водохранилища признана небезопасной для купания. Как 9 августа 2017 года сообщила
О результатах исследования уже сообщили в администрацию города Иркутска с рекомендациями по установке информационных аншлагов о запрете купания.