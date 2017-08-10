Первый авиарейс Хабаровск-Чегдомын отменен из-за непогоды

Источник: AP 2017

Возобновление регулярных авиарейсов на маршруте Хабаровск-Чегдомын перенесено на следующую неделю из-за погодных условий. Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» коммерческий директор «Хабаровских авиалиний» Максим Харин, в Верхнебуреинском районе уже больше недели идут дожди, поэтому полёт небезопасен.

— Скорее всего, вылет состоится 14 или 15 августа, — отметил Максим Харин. Напомним, по поручению губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта регулярное авиасообщение между Чегдомыном и Хабаровском должно возобновиться с III квартала 2017 года. Здание аэровокзала строит предприятие «Ургалуголь», а персонал обучили специалисты «Хабаровских авиалиний». Регулярное авиасообщение между Верхнебуреинским райцентром и столицей края прекратилось более 20 лет назад и круглогодично в моногород можно добраться только по железной дороге.



Полёты будет выполнять самолет L-410, основной тариф экономического класса на одного взрослого пассажира составляет 5 525 рублей, включая бесплатный багаж 10 кг. На некоторых рейсах «Хабаровские авиалинии» планируют вводить дополнительные ПРОМО-тарифы ценой от 3 500 рублей.