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05:54 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Первый авиарейс Хабаровск-Чегдомын отменен из-за непогоды

В Верхнебуреинском районе восьмой день идут дожди и полёт небезопасен.

Источник: AP 2017

Возобновление регулярных авиарейсов на маршруте Хабаровск-Чегдомын перенесено на следующую неделю из-за погодных условий. Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» коммерческий директор «Хабаровских авиалиний» Максим Харин, в Верхнебуреинском районе уже больше недели идут дожди, поэтому полёт небезопасен.

 — Скорее всего, вылет состоится 14 или 15 августа, — отметил Максим Харин. Напомним, по поручению губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта регулярное авиасообщение между Чегдомыном и Хабаровском должно возобновиться с III квартала 2017 года. Здание аэровокзала строит предприятие «Ургалуголь», а персонал обучили специалисты «Хабаровских авиалиний». Регулярное авиасообщение между Верхнебуреинским райцентром и столицей края прекратилось более 20 лет назад и круглогодично в моногород можно добраться только по железной дороге.

Полёты будет выполнять самолет L-410, основной тариф экономического класса на одного взрослого пассажира составляет 5 525 рублей, включая бесплатный багаж 10 кг. На некоторых рейсах «Хабаровские авиалинии» планируют вводить дополнительные ПРОМО-тарифы ценой от 3 500 рублей.

Рейс НИ-411 будет выполняться по понедельникам, средам и пятницам с вылетом из Хабаровска в 9.10, прилёт в Чегдомын в 10.40 (время местное). Обратный маршрут в те же дни с вылетом из Верхнебуреинского райцентра в 11.20 и возвращением в дальневосточную столицу в 12.40.

В поселке Чегдомын по адресу Строительная, 13 расположена авиакасса ООО «ТСТ-Хабаровск», в то же время КГУП «Хабаровские авиалинии» последовательно начнёт продажу билетов на всех популярных профильных сайтах.

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Первый авиарейс Хабаровск-Чегдомын отменен из-за непогоды
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