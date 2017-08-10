Первый авиарейс Хабаровск-Чегдомын отменен из-за непогоды
В Верхнебуреинском районе восьмой день идут дожди и полёт небезопасен.
В Верхнебуреинском районе восьмой день идут дожди и полёт небезопасен.
Возобновление регулярных авиарейсов на маршруте
— Скорее всего, вылет состоится 14 или 15 августа, — отметил Максим Харин. Напомним, по поручению губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта регулярное авиасообщение между Чегдомыном и Хабаровском должно возобновиться с III квартала 2017 года. Здание аэровокзала строит предприятие «Ургалуголь», а персонал обучили специалисты «Хабаровских авиалиний». Регулярное авиасообщение между Верхнебуреинским райцентром и столицей края прекратилось более 20 лет назад и круглогодично в моногород можно добраться только по железной дороге.
Полёты будет выполнять самолет L-410, основной тариф экономического класса на одного взрослого пассажира составляет 5 525 рублей, включая бесплатный багаж 10 кг. На некоторых рейсах «Хабаровские авиалинии» планируют вводить дополнительные
Рейс НИ-411 будет выполняться по понедельникам, средам и пятницам с вылетом из Хабаровска в 9.10, прилёт в Чегдомын в 10.40 (время местное). Обратный маршрут в те же дни с вылетом из Верхнебуреинского райцентра в 11.20 и возвращением в дальневосточную столицу в 12.40.
В поселке Чегдомын по адресу Строительная, 13 расположена авиакасса ООО «ТСТ-Хабаровск», в то же время КГУП «Хабаровские авиалинии» последовательно начнёт продажу билетов на всех популярных профильных сайтах.