Дело экс-главы «Хабаровскгражданпроекта» дошло до суда

Источник: AP 2017

Прокуратура направила в суд уголовное дело бывшего директора ООО «Хабаровскгражданпроект» Владимира Ткаченко. Он попал под следствие после прокурорской проверки по поводу задержки зарплат работникам института. Ткаченко обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса, сообщает портал «Губерния».

По версии следствия, руководитель «Хабаровскгражданпроекта» с октября 2012-го по февраль 2015 года организовал фиктивную фирму с аналогичным названием. В результате деньги за выполненные проекты поступали не институту, а на счет компании-двойника. Предприятие недополучило законную прибыль в размере более 12,1 млн рублей. Работникам «Хабаровскгражданпроекта» задерживали зарплату, денег не хватало и на уплату налогов.

Также, согласно материалам дела, с октября 2012-го по февраль 2013 года Ткаченко изготовил фиктивные договоры между «Хабаровскгражданпроектом» (в то время краевым унитарным предприятием) и подрядной организацией — сделки были нужны якобы для корректировки сметной документации на строительство арены «Ерофей» и разработку магистральных сетей. Бумаги директор передал в бухгалтерию для оплаты. Так со счетов КГУП «Хабаровскгражданпроект» исчезло свыше 7,2 млн рублей.

Фигуранта уголовного дела обвиняют по статьям 201 (злоупотребление полномочиями) и 160 (растрата чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере).

«Дело по обвинению в злоупотреблении полномочиями возбуждено по материалам прокурорской проверки в связи с жалобами работников на невыплату заработной платы», -уточнила старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова.

Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением прокуратура передала в Кировский районный суд Хабаровска.