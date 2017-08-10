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06:01 (мск), источник: Восток Медиа

Очники разделили 3,5 тысячи бюджетных мест в вузах Хабаровского края

Ещё две тысячи распределят между абитуриентами, выбравшими другие формы обучения.

Источник: РИА "Новости"

Более трёх тысяч студентов-очников зачислены на бюджетные места в вузах Хабаровского края. Основной этап зачисления студентов по общему конкурсу на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета завершился в регионе.

По данным краевого министерства образования и науки, на 3,4 тысячи бюджетных мест абитуриенты в этом году подали около 24 тысяч заявлений. Самыми востребованными направлениями подготовки в этом году остаются экономика, юриспруденция, менеджмент, лечебное дело, стоматология, технические науки и инженерное дело.

«Всего в текущем году в вузах края предусмотрено свыше 5,5 тысячи бюджетных мест. 991 человек поступят на заочную форму обучения, 1133 — по программе магистратуры», — сообщает в четверг пресс-центр краевого правительства.

Зачисление абитуриентов на платное и заочное обучение продлится до начала нового учебного года. На коммерческой основе в вузы края уже приняты 1100 человек.

Напомним, основанием для зачисления стали результаты единого государственного экзамена. Дополнительно абитуриенты предоставляли в приемные комиссии сведения о своих личных достижениях в спорте, научной и общественной деятельности. Сохранена в этом году и поддержка лучших выпускников школ Хабаровского края.

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