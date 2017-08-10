Очники разделили 3,5 тысячи бюджетных мест в вузах Хабаровского края
Ещё две тысячи распределят между абитуриентами, выбравшими другие формы обучения.
Ещё две тысячи распределят между абитуриентами, выбравшими другие формы обучения.
Более трёх тысяч
По данным краевого министерства образования и науки, на 3,4 тысячи бюджетных мест абитуриенты в этом году подали около 24 тысяч заявлений. Самыми востребованными направлениями подготовки в этом году остаются экономика, юриспруденция, менеджмент, лечебное дело, стоматология, технические науки и инженерное дело.
«Всего в текущем году в вузах края предусмотрено свыше 5,5 тысячи бюджетных мест. 991 человек поступят на заочную форму обучения, 1133 — по программе магистратуры», — сообщает в четверг
Зачисление абитуриентов на платное и заочное обучение продлится до начала нового учебного года. На коммерческой основе в вузы края уже приняты 1100 человек.
Напомним, основанием для зачисления стали результаты единого государственного экзамена. Дополнительно абитуриенты предоставляли в приемные комиссии сведения о своих личных достижениях в спорте, научной и общественной деятельности. Сохранена в этом году и поддержка лучших выпускников школ Хабаровского края.