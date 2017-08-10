В домах красноярцев проверяют газовое оборудование

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Специалисты «Жилфонда» и «Красноярсккрайгаза» проводят проверку газового оборудования в домах. Накануне инспекция прошла по адресу: ул. Тельмана, 9.

По состоянию на 9 августа, в управлении «Жилфонда» находится 734 дома с централизованным газоснабжением. Техническое обслуживание этих домов проходит ежегодно. Во время проверок исследуются вентиляционные шахты, газовое оборудование, которое относится к общедомовому, также специалисты заходят в квартиры, чтобы проверить работу вентиляционных шахт. Проводится проверка целостности окраски, футляров, креплений наружного газопровода, проверка герметичности газопроводов, оборудования и соединений с помощью специальных методов (эмульсией или приборами).

Помимо этого, один раз в пять лет проводится диагностика общедомового газового оборудования, а также 3 раза в год осуществляется работа по проверке вентиляционных и дымовых каналов. Дымовые и вентиляционные каналы относятся к общедомовому имуществу многоквартирного дома. За их содержание отвечает управляющая организация. Ответственность же за внутриквартирное газовое оборудование несет собственник или наниматель жилья.

«Перед тем, как проводить проверку собственников уведомляют заранее. За несколько дней до инспекции развешиваются объявления в каждом подъезде, чтобы жильцы были дома. Тем не менее, существует проблема с доступом в квартиру. Где-то собственника нет на месте, где-то попросту не открывают дверь. Такая категория граждан зачастую не понимает, что подвергает опасности не только свое имущество и здоровье, но и своих соседей», — рассказал Александр Шудро, начальник производственно-технического отдела ГУК «Жилфонд».