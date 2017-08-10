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06:26 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске улицу Дубровинского откроют на следующей неделе

Рабочие приступили к ремонту дорожного полотна.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске завершаются ремонтные работы на участке улицы Дубровинского от улицы Кирова до Коммунального моста. Движение здесь перекрывалось из-за замены участка теплотрассы. Сегодня, 10 августа, рабочие закончили ремонтировать трубопровод.

В департаменте городского хозяйства рассказали, что начнут ремонтировать дорожное полотно сразу после того, как сетевики закончат работы по восстановлению благоустройства.

Ожидается, что ремонт дороги закончат на следующей неделе. «Вообще у подрядчика срок до 30 сентября, но ему поставлена задача сделать все побыстрее», — подчеркнули в департаменте городского хозяйства.

В мэрии отмечают, что необходимо как можно скорее восстановить движение по центральным улицам Красноярска.

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В Красноярске улицу Дубровинского откроют на следующей неделе
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