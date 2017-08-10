В Красноярске улицу Дубровинского откроют на следующей неделе
Рабочие приступили к ремонту дорожного полотна.
Рабочие приступили к ремонту дорожного полотна.
В Красноярске завершаются ремонтные работы на участке улицы Дубровинского от улицы Кирова до Коммунального моста. Движение здесь перекрывалось
В департаменте городского хозяйства рассказали, что начнут ремонтировать дорожное полотно сразу после того, как сетевики закончат работы по восстановлению благоустройства.
Ожидается, что ремонт дороги закончат на следующей неделе. «Вообще у подрядчика срок до 30 сентября, но ему поставлена задача сделать все побыстрее», — подчеркнули в департаменте городского хозяйства.
В мэрии отмечают, что необходимо как можно скорее восстановить движение по центральным улицам Красноярска.