В Красноярске улицу Дубровинского откроют на следующей неделе

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске завершаются ремонтные работы на участке улицы Дубровинского от улицы Кирова до Коммунального моста. Движение здесь перекрывалось из-за замены участка теплотрассы. Сегодня, 10 августа, рабочие закончили ремонтировать трубопровод.

В департаменте городского хозяйства рассказали, что начнут ремонтировать дорожное полотно сразу после того, как сетевики закончат работы по восстановлению благоустройства.

Ожидается, что ремонт дороги закончат на следующей неделе. «Вообще у подрядчика срок до 30 сентября, но ему поставлена задача сделать все побыстрее», — подчеркнули в департаменте городского хозяйства.